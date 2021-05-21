Фінансування COVID-лікарень відбувається згідно з планом, медики вчасно отримують 300% доплати, - Шмигаль
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Фінансування лікарень, які працюють з коронавірусом, здійснюється згідно з планом.
Про це в парламенті, відповідаючи на запитання депутатів, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, кілька лікарень підписали так звані "ковідні пакети". Шмигаль запевнив, що в "ковідних відділеннях" медперсонал вчасно отримує доплату 300 відсотків.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр повідомив, що в держбюджеті-2021 передбачено збільшення заробітних плат для всіх медиків.