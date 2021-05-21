Лерос звинуватив Любченка в "скручуванні" ПДВ: Що ви такого скручуєте Єрмаку і Зеленському, що вас посадили не в тюрму, а в крісло міністра?

Нардеп Гео Лерос, виступаючи в парламенті, звинуватив першого віцепрем'єра і міністра економіки Олексія Любченка в корупції.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Лютий - 4 мільярди 800 мільйонів, березень - 5,5 мільярда гривень, квітень - майже 7 мільярдів гривень. Це сума "скруток" ПДВ, які бюджет України недоотримав. У мене до вас, як до корупціонера з досвідом, як до "хрещеного батька" цих "скруток" ПДВ, питання: що ви такого скручуєте Єрмаку і Зеленському, що вас посадили не в тюрму, а в крісло міністра економіки і першого віцепрем'єра?" - звернувся Лерос до Любченка.

Любченко відповів: "Все, що названо - це мінуси, які виявила податкова служба. А плюси - на Єдиному казначейському рахунку".

Нагадаємо, 20 травня Рада призначила Любченка першим віцепрем'єром - міністром економіки.

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