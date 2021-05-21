Рада закликає США запровадити загальні санкції за будівництво "Північного потоку-2"

Парламент звернувся до США з приводу будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати проголосували за проєкт постанови "Про Звернення Верховної Ради України до Палати представників і Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки 117-го скликання щодо активізації зусиль стосовно зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

За таке рішення - 292 народні депутати.

"Верховна Рада України закликає Палату представників і Сенат Конгресу Сполучених Штатів Америки 117-го скликання використати весь наявний інструментарій, передбачений американським законодавством, для повної і незворотної зупинки будівництва газопроводу в межах проєкту "Північний потік-2" шляхом застосування блокуючих санкцій проти всіх учасників цього російського геополітичного проєкту, зокрема Nord Stream AG", - йдеться в зверненні.

Виступаючи в парламенті перед голосуванням, спікер Дмитро Разумков попросив підтримати постанову, оскільки йдеться про боротьбу за енергетичну незалежність і безпеку України, а тут "буде важко протистояти без міжнародної підтримки".

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