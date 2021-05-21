Рада прийняла за основу законопроєкт про статус НАБУ

Парламент прийняв за основу законопроєкт про приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати проголосували за законопроєкт № 5459-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України".

За таке рішення - 288 народних депутатів.

Також парламентарі 259 голосами скоротили терміни підготовки документа до другого читання.

Перед голосуванням, виступаючи в парламенті, народна депутатка СН, глава комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна наголосила, що документом пропонується "визначити статус НАБУ, як спецоргану центральної влади зі спеціальним статусом, і призначенням директора НАБУ Кабінетом Міністрів".

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"Поза змінами до Конституції, це єдиний варіант, як ми можемо врегулювати статус НАБУ ... Без внесення змін до Конституції ми не можемо передбачити участь Верховної Ради у призначенні директора НАБУ", - заявила вона.