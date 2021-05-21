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Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі. ДОКУМЕНТ

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Слідчим відділом управління Комітету державної безпеки Республіки Білорусь у Гродненській області розслідується кримінальна справа за обвинуваченням громадян Республіки Білорусь, у ході якої влада України отримала запит на слідчі дії з ексдепутатом Семеном Семенченком.

Про це йдеться в дорученні про надання правової допомоги у кримінальній справі № 20125030489, що перебуває в розпорядженні редакції "Цензор.НЕТ".

Згідно з документом, слідчим відділом управління Комітету державної безпеки Республіки Білорусь у Гродненській області розслідується кримінальна справа №20125030489 за обвинуваченням громадян Республіки Білорусь:

  • Автуховича Миколи Миколайовича (AUTUKHOVICH MIKALAI), 07.01.1963 року народження, уродженця м. Волковиська Гродненської області;
  • Попка Артура Вікторовича (РОРОК ARTHUR), 05.05.1969 року народження, уродженця м. Мінська;
  • Сави Павла Михайловича (SAVA PAVEL), 27.05.1974 року народження, уродженця м. Мінська;
  • Снєгура Віктора Адамовича (SNEHURVIKTAR), 20.07.1988 року народження, уродженця с.Копище Олевського району Житомирської області України, та інших осіб у скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 289 (Акт тероризму, вчинений повторно, або групою осіб за попередньою змовою, або особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені статтями 124, 126, 290-1-290-5, частиною 4 статті 309, частиною 3 статті 311 і статтею 359 цього Кодексу Республіки Білорусь, або пов'язаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, - карається позбавленням волі на термін від восьми до двадцяти років), частиною 6 статті 16 (Співучасть у злочині) і частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Зазначимо, що Комітет держбезпеки Білорусі раніше повідомляв, що "припинив діяльність угруповання активіста Автуховича, яке готувало вибухи і вбивства". За версією КДБ Білорусі, для цього нелегально привезли з України зброю і вибухівку. Білоруське телебачення випустило про це 2 серії передачі "Тротил протесту". (серія 1, серія 2).

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 01

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 02

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 03

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 04

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 05

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 06

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 07

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 08

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 09

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 10

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 11

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 12
Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 13

Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі 14

"Комітет державної безпеки Республіки Білорусь запевняє, що це прохання про надання правової допомоги кримінальній справі складене у повній відповідності до законодавства Республіки Білорусь і нормам міжнародного права, уповноваженим на те органом і в межах наданих повноважень. Будь-які відомості або документи, отримані в результаті виконання цього доручення, будуть використані лише для цілей розслідування, як докази під час судового розгляду зазначеної кримінальної справи і не спричинять за собою порушень прав третіх осіб", - йдеться в дорученні.

У КДБ Білорусі "заздалегідь вдячні за надану правову допомогу, невідкладне і якісне виконання доручення". Силовики Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, висловили свою готовність "у взаємовигідній співпраці в боротьбі зі злочинністю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семенченко в суді: "Ми збиралися навчати білоруських опозиціонерів для допомоги Головному управлінню розвідки Міноборони"

Як повідомлялося раніше, підозрюваний у створенні НЗФ ексдепутат Семен Семенченко заявив, що він і його соратники збиралися навчати білоруських активістів самообороні, щоб ті за потреби могли стати в першому ряду боротьби проти російської агресії.

За словами Семенченка, восени минулого року його ім'я з'явилося в матеріалах справ проти низки білоруських опозиціонерів. Лукашенківські силовики стверджували, що він нібито постачав білоруській опозиції зброю і допомагав переходити кордон. За словами Семенченка, це не так - він і його товариші лише збиралися вчити білорусів самообороні.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна".

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Топ коментарі

  • Myroslav Hrabovsky
    По замовленню організації , котра викрадає українських громадян і передає в РФ? Ню-ню...
  • саша паламарчук
    Зєбіли вас бити вже пора. Вмовляння закінчились.
  • Vlad Hof
    КГБ лукашенковское и в Литву посылало запрос насчёт Тихановской,но там просто послали нах, а украинские службы взялись исполнять и вилять хвостиком как нашкодившие собачонки, мерзость какая то
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