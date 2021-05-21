В.о. глави НСЗУ Віленський закликав скаржитися на порушення прав пацієнтів з боку медпрацівників: "Це допоможе змінити систему"

В.о. голови Національної служби здоров'я України Андрій Віленський закликав українців відстоювати свої права пацієнта і в разі порушення їх з боку медичних працівників - скаржитися в НСЗУ. У довгостроковій перспективі це призведе до того, що в лікарнях почнуть відмовлятися від старих правил і почнуть працювати за новими.

Про це Віленський заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Пацієнт має знати свої права та користуватись ними. Йдеться про право вільно обирати та змінювати лікаря. А також пацієнт може залишити скаргу до НСЗУ про порушення власних прав. Звичайно, оформлення скарги не вирішить проблему за один день. Але у довгостроковій перспективі це призведе до того, що в лікарнях відмовлятимуться від старих правил і почнуть працювати за новими. Тож повідомляючи про порушення власних прав, пацієнти допомагають змінювати систему", - зазначив Віленський.

Він розповів, що якщо у у пацієнта вимагають гроші за послуги, які оплачує НСЗУ за Програмою медичних гарантій, це є порушенням договору. У такому випадку пацієнт або його родичі можуть залишити скаргу на сайті НСЗУ, детально описавши ситуацію, яка склалась та залишити контактний телефон для зворотного зв’язку.

Також читайте: Паспорт вакцинації можна буде отримати у сімейного лікаря, - в.о. глави НСЗУ Віленський

"НСЗУ опрацьовує такі звернення та проводить роботу з закладом та його власником - і вимагає поновити пацієнта в його правах. І у нас є непоодинокі випадки, коли пацієнтам повернули кошти. Наприклад, 30 000 грн повернули пацієнту за лікування ковіду в одній з львівських лікарень", - розповів в.о. глави НСЗУ.

Він зазначив, що електронний кабінет пацієнта також є важливим інструментом контролю за процесом лікування.

" У пацієнта буде доступ до всіх медичних записів, які створені стосовно нього. В тих країнах, які це запровадили, практика показала, що якість надання медичних послуг підвищується. Тому що, маючи всі дані під рукою, ви можете отримати довідку чи консультацію у іншого лікаря, уточнити правильність лікування, чи потрібні були ті чи інші лікарські засоби або медичне втручання. Це буде сильний інструмент контролю з боку пацієнта.

Україна - одна з небагатьох країн, яка не ліцензує лікарську практику. У нас ліцензується заклад охорони здоров’я, а він вже укладає договір з працівником. От другий інструмент після електронного кабінету ( а може, й перший), це ліцензування лікарської практики", - підсумував Віленський.

Повний текст інтерв'ю читайте ТУТ.