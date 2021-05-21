Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину

Спеціалізована антикорупційна прокуратура в 4-й раз закрила справу "Роттердам +" через відсутність у ній складу злочину.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Рішення про закриття справи прийнято старшим прокурором групи прокурорів Денисом Демковим 20 травня після вивчення "понад 100 томів письмових матеріалів та 350 Гб відеозаписів допитів", повідомило НАБУ.

У бюро заявили, що не згодні з оцінкою матеріалів справи новим прокурором.

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Нагадаємо, це 4-те закриття дала "Роттердам +" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення виносилися в січні і березні 2021 року. Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора в справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи. Розслідування справи "Роттердам +" тривало понад 4 роки. У цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлені ні збитки від дії формули, ні потерпілі.