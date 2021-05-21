Денісова пропонує провести обмін полоненими з ОРДЛО у форматі "всіх на всіх"

Для повернення українських громадян з місць позбавлення волі в ОРДЛО можна застосувати вже відомий принцип "всіх на всіх".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявила омбудсмен Людмила Денісова.

"Із 90 осіб, яких у списках прописали бойовики, ми підтвердили 15. У нашому ж списку, який стосується повернення наших громадян з місць несвободи в ОРДЛО, 285 осіб, серед них 44 військових. Майже всі вони підтверджені. Можна рухатися за принципом, погодженим в Мінську, маю на увазі обмін "всіх на всіх", це означає всіх встановлених на всіх встановлених", - пояснила Денісова.

Нагадаємо, раніше терористи передали Україні свої списки для обміну утримуваних осіб.

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