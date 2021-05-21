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На Одещині під час уроку в 13-річного підлітка в руках вибухнула петарда: у нього ампутовано палець, - поліція

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На Одещині під час уроку в 13-річного підлітка в руках вибухнула петарда: у нього ампутовано палець, - поліція
Подільські поліцейські встановлюють обставини травмування учня в одній з міських шкіл.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Подільському районному управлінні поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що під час уроку в руках у 13-річного підлітка розірвалася петарда, в результаті чого сталася травматична ампутація пальця. Потерпілий "швидкою" був доставлений у лікарню.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Вирішується питання про його правову кваліфікацію.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Папрыкалывался на уроке? Смешной видос надеюсь сняли одноклассники? Вот теперь у родителей будет время и повод заняться воспитанием. А то у нас много людишек стало жаловаться на учителей, а вот что вытворяют на уроках их личинки как-то не хочется вспоминать. Своё же не воняет
  • Тарапунька
    Мдя, если в 13 лет ума нет, то это лучшее из того, что могло произойти с ним.
  • multissstar .
    в конце концов есть еще 9 пальцев
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