На Одещині під час уроку в 13-річного підлітка в руках вибухнула петарда: у нього ампутовано палець, - поліція

Подільські поліцейські встановлюють обставини травмування учня в одній з міських шкіл.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Подільському районному управлінні поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що під час уроку в руках у 13-річного підлітка розірвалася петарда, в результаті чого сталася травматична ампутація пальця. Потерпілий "швидкою" був доставлений у лікарню.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Вирішується питання про його правову кваліфікацію.

Читайте: У Черкасах помер дев'ятикласник, поранений у шкільному тирі місяць тому