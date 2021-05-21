На Одещині під час уроку в 13-річного підлітка в руках вибухнула петарда: у нього ампутовано палець, - поліція
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Подільські поліцейські встановлюють обставини травмування учня в одній з міських шкіл.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Подільському районному управлінні поліції в Одеській області.
Попередньо встановлено, що під час уроку в руках у 13-річного підлітка розірвалася петарда, в результаті чого сталася травматична ампутація пальця. Потерпілий "швидкою" був доставлений у лікарню.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Вирішується питання про його правову кваліфікацію.