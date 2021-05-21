За добу в Києві 11 осіб померли від коронавірусу, виявлено 453 нові випадки захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 453 хворих на коронавірус. Померло 11 осіб.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Ситуація із захворюваністю в столиці стабілізувалася. Кількість хворих зменшилася. Але вірус нікуди не подівся. Тому дуже важливо не нехтувати загрозою і дотримуватися всіх необхідних правил. Минулої доби в місті виявили 453 інфікованих. Померли 11 людей – 6 жінок та 5 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 4994 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 203 780", – повідомив Віталій Кличко.

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Серед тих, хто захворіли: 264 жінки віком від 20 до 83 років і сім дівчаток від 6 до 16 років. А також 167 чоловіків віком від 29 до 90 років і 15 хлопчиків від 3 до 15 років. Захворіли, зокрема, двоє медиків.

Минулої доби в стаціонари медзакладів потрапили 40 хворих на коронавірус. А також госпіталізували 187 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Тобто, загалом в лікарні за добу потрапили 227 людей.

Одужали минулої доби 2307 киян. Усього коронавірус подолали 140 267 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі – 106, у Солом’янському – 100 та в Голосіївському районі – 67 випадків.

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"Зменшується, як бачимо, кількість госпіталізованих. Але, зазначу, що чимало пацієнтів – у важкому стані. І, відповідно, збільшився термін перебування хворих у медзакладах, термін лікування. Загалом у стаціонарах столиці сьогодні лікуються 1073 хворих на коронавірус. 896 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1018 людей. Під апаратами ШВЛ – 35 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – понад 21 відсоток. Із них із киснем заповнені – майже 24 відсотки ліжок", – наголосив мер Києва.

Він зазначив, що за кількістю нових інфікувань Україна сьогодні на шостій позиції в Європі. А за кількістю летальних випадків – на четвертому місці.

За останній тиждень у місті померли 89 хворих на коронавірус. Із них 45 жінок та 44 чоловіки. Найбільше помирає киян у віці понад 65 років. Але останнім часом не зменшується і кількість летальних випадків серед людей у віці 30-45 років. У більшості випадків у померлих була супутня патологія. Зокрема, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, надлишкова вага, інші захворювання, які ускладнюються через вірус.