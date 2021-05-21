Не знаю, хто викрав Чауса і де він перебуває, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував викрадення екссудді Миколи Чауса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

"Я не знаю, хто викрав суддю Чауса. Я не знаю, де він перебуває. Я знаю, що є правоохоронні органи в Україні, є правоохоронні органи в Молдові, спецслужби в обох країнах теж є, нехай вони працюють з цією темою. Моє завдання політичне - не дозволити третій країні, а саме Російській Федерації, розсварити Україну і Молдову на цій темі", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, міністр закордонних справ Молдови також поділяє це переконання. Тому глави відомств наразі працюють над позитивним порядком денним між країнами.

"Росія підтримує Додона, колишнього президента Молдови, ми підтримуємо Майю Санду, нинішню президентку Молдови. Іде боротьба, війна в Молдові за дискредитацію і послаблення рейтингу Майї Санду, ми стоїмо на її боці. Нам потрібна європейська демократична Молдова. У Молдові які ЗМІ і Telegram-канали найбільше розкручують тему українсько сліду в справі Чауса? Проросійські. … Росія стратегічно зацікавлена в тому, щоб, по-перше, ослабити Майю Санду напередодні виборів парламентських. І друге, щоб розсварити Україну і Молдову. Це ж очевидна історія", - додав глава МЗС.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

19 травня Чаус опублікував нове відео, в якому заявив, що готовий надати матеріали про людей, "причетних до мого викрадення в 2016".

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