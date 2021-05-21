Кум Путіна Медведчук у суді: "Звинувачення в так званій проросійськості я повністю відкидаю"

Народний депутат України фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявляє про політичне підґрунтя підозр, висунутих на його адресу, і просить Київський апеляційний суд скасувати обраний йому раніше Печерським районним судом запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це він заявив, виступаючи на засіданні апеляційного суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Повністю підтримую скарги адвокатів ... виступаю проти задоволення скарги прокуратури", - сказав Медведчук.

Він вкотре наголосив, що вважає кримінальне переслідування політично мотивованим, оскільки партія, яку він представляє, виступає проти політичного курсу чинної влади.

"Наша партія протягом останніх років виступає за мирне врегулювання на Донбасі. Ми виступаємо послідовно не тільки за мирне врегулювання, але й на захист російської мови ... на захист російськомовного населення, за відновлення відносин з Російською Федерацією, оскільки це є прерогативою і основою подальшого економічного і соціального розвитку нашої держави", - сказав Медведчук.

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Водночас він заявив суду: "Звинувачення в так званій проросійськості я повністю відкидаю, оскільки наша партія отримала мільйони голосів на виборах ... Це дає нам право як другій сьогодні партії в парламенті відстоювати інтереси ... жодні звинувачення щодо проросійськості або інші нікчемні ярлики, які намагаються навішати інші політичні сили, зокрема націонал-радикали, не можуть сприйматися як незаконні і такі, що заважають чинному курсу влади".

Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу нардепа ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.