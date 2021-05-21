Новини • Агресія Росії проти України

"Ми не будемо зустрічатися з Путіним для того, щоб не говорити про Донбас і Крим", - Кулеба

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"Ми не будемо зустрічатися з Путіним для того, щоб не говорити про Донбас і Крим", - Кулеба
Президент Володимир Зеленський на зустрічі з Путіним буде дуже жорстко і принципово захищати інтереси України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми не будемо зустрічатися з Путіним для того, щоб не говорити про Донбас і Крим", - зазначив глава МЗС.

"Зустріч відбудеться тоді, коли ми, Київ, переконаємося, що на цій зустрічі ми зможемо предметно обговорити ті питання, які для нас є ключовими", - додав міністр.

За словами Кулеби, головною темою розмови буде припинення війни і мир в Україні.

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"Ми повинні говорити з Путіним. Ми розуміємо, що рішення в Росії ухвалює Володимир Путін і ніхто інший. Упевнений, що якщо ця зустріч відбудеться, то президент України буде дуже жорстко і принципово захищати українські інтереси", - підкреслив глава МЗС.

Топ коментарі

  • Паравоз
    Наиболее вероятное развитие событий, по версии Кулебы: "***** испугается Зе, и сбежит из Крыма и Донбасса поджав хвост".
    "Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить про Донбасс и Крым", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1807
  • Sergii Ustim
    Ребята, я понимаю что у вас все хорошо, денежки из бюджета капают, и нужно еще три года у корыта продержаться. Но вам же уже сто раз сказали, и про Крым и про ОРДЛО, и еще и войска под границу стянули, о чем там разговаривать? Вот если бы реально Медведчука и всю его банду прижали, то возможно и появилась бы тема для обсуждения, а так с домашним арестом, все это туфта.
  • Леонід Мефодовський
    Після сьоми років війни - який сенс зустрічатись з #уйлом???
    Він сам не піде...
    Його можна лише примусити, що можливо лише здопомогою західних союзників.
    Але якщо бубочка вперто лізе у ций зашморг, значить готує лише зраду, бо в путєна є на нього компромат...
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