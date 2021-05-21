Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Пісків і Водяного, - Міноборони
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Від початку поточної доби, 21 травня, станом на 12:00, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.
Так, біля Пісків противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів.
У передмісті населеного пункту Водяне окупанти застосували в сторону позицій українських захисників ручні і станкові протитанкові гранатомети.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.