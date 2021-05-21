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Командування ЗС РФ нарощує боєздатність оперативного угруповання російських військ на Донбасі

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Командування ЗС РФ нарощує боєздатність оперативного угруповання російських військ на Донбасі
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ продовжує нарощувати боєздатність оперативного угруповання російських військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.

Як повідомляється, з 17 травня в з'єднаннях і частинах першого і другого армійських корпусів РФ проводяться масштабні командно-штабні навчання. Контроль за проведенням заходів здійснюється офіцерами штабу Південного військового округу ЗС РФ. Особлива увага приділяється питанням забезпечення підготовки особового складу резерву.

Водночас час противником активізована агітаційна робота серед резервістів з метою залучення їх для проходження військової служби за контрактом в підрозділах окупантів.

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Топ коментарі

  • Люцифер
    Командование ВС РФ наращивает боеспособность оперативной группировки российских войск на Донбассе - Цензор.НЕТ 7691
  • Альекс Прибель
    сейчас нужно ускоренно готовиться к отражению атаки паРашистов... вопрос к командованию насколько оно это понимает и принимает меры по максимуму. РФ нагнала танков и против них нужно вооружение. И особое внимание РЭБ и киберзащите
  • Vladimir T fd7dc273
    Это ж какую колоссальную работу проделали разведчики чтобы узнать такие сведения ...
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