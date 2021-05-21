Pfizer і BioNTech поставлять бідним країнам безоплатно і за зниженою ціною 2 млрд доз COVID-вакцини

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech поставлять бідним країнам безкоштовно і за зниженою ціною державам з невеликим доходом 2 млрд доз вакцини від коронавірусу протягом 18 місяців. Половина з цього обсягу буде поставлена ​​до кінця поточного року.

За інформацією Financial Post, про це оголосив голова правління і головний керуючий Pfizer Альберт Бурла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Pfizer і BioNTech зобов'язуються надати 2 млрд доз наших вакцин проти COVID-19 країн із середнім і низьким рівнем доходів протягом наступних 18 місяців", - заявив Бурла в ході всесвітнього саміту з питань охорони здоров'я.

Він уточнив, що 2 млрд доз будуть розподілені між бідними безкоштовно, а державами із середнім і низьким доходом - за зниженою ціною. Перший мільярд доз планується поставити до кінця 2021 року.

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