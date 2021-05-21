Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження

Кожен третій працівник старше 40 років стикався з проблемами під час пошуку роботи через вік.

Такі дані продемонстрували результати опитування OLX серед претендентів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Приблизно половина роботодавців вважають старше покоління такими ж хорошими працівниками, кожен десятий вважає їх навіть кращими за молодих, проте такий же відсоток упевнений, що співробітники 40+ менш ефективні.

Згідно з результатами, серед роботодавців лише 18% опитаних мають у штаті найбільше співробітників старше 40 років.

Приблизно 13% заявили, що не наймають співробітників старше 65 років, пояснюючи свою позицію специфікою роботи, яка потребує фізичних навантажень. Значно більша частина роботодавців (39%) намагаються наймати як молодих, так і працівників старшого віку (до 45 років) і звертають увагу швидше на досвід, а не на вік. Абсолютна більшість роботодавців - 94% - стверджує, що рівень зарплати не залежить від віку.

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Згідно з опитуванням OLX робота, працівників до 30 років обирають через більшу активність та ініціативність (44%), кращу обізнаність у сучасних технологіях (41%), а також прагнення побудувати кар'єру (39%).

Разом з тим відмову в працевлаштуванні старшому поколінню найчастіше пояснюють фізичними навантаженнями, які є частиною виконуваної роботи — цю причину назвали 31% роботодавців. Також, на думку роботодавців, старші працівники повільніше навчаються (19%), гірше орієнтуються в технологіях (12%), а також складніше вливаються в колектив (10%).