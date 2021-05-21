Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму

В Азовському морі почалися роботи з буріння свердловин для пошуку під його дном запасів прісної води.

Як передає Цензор.НЕТ, про це російським ЗМІ 21 травня повідомив так званий "віцепрем'єр" окупаційного уряду Криму Євген Кабанов.

За його словами, розвідувальні роботи розпочало спеціальне науково-дослідне судно, яке здійснює буріння свердловин.

У той же час, Кабанов зазначив, що говорити про потенційні запаси і якість води поки передчасно.

Очікується, що вчені нададуть перші результати досліджень до 1 липня.

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