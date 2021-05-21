26 нардепів ОПЗЖ просять апеляційний суд відпустити Медведчука їм на поруки
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Після виступу всіх учасників процесу щодо апеляційних скарг, суд повідомив про надходження заяви від 26 народних депутатів України щодо готовності взяти на поруки Медведчука.
"Ми впевнені, що робимо правильно, впевнені, що він буде співпрацювати зі слідством ... як належить за законом. Прошу задовольнити наше клопотання, віддати на поруки", - сказав депутат Юрій Бойко.
Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу нардепа ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.