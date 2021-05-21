Зеленський перетворився на одного з найбільш закритих для журналістів президентів, - Ткач

Журналіст Михайло Ткач після великої прес-конференції Володимира Зеленського назвав його одним із "найбільш закритих українських президентів" для журналістів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Ткач підкреслив: "Президент на фоні літаків без крил виглядав доволі природньо з перших хвилин, але Єрмак, Шефір та Кирило Тимошенко які стояли в полі зору Зеленського, здавалось, компенсували ці обставини.

Єдину на рік прес-конференцію, яка з очевидних причин зібрала велику кількість журналістів, президент вирішив використати для презентації святкової програми до 30-ого Дня Незалежності, який відбудеться аж за три місяці 24 серпня.

Анонс концертної программи до Дня Незалежності від президента забрав час для питань журналістів накшлалт Danylo Mokryk з БігусІнфо. А це свідчить про те що голова держави і досі не розуміє всю цінність засобів масової інформації. Продовжуючи вважати, що ЗМІ мають служити владі, а не суспільству. Розповідати про надої, здобутки, концерти та не пояснювати логіку своїх дій. Для тих хто пропустив початок - президент дійсно розповідав які музиканти в який день виступатимуть через три місяці на День Незалежності".

"Теплі ванни, на жаль, зробили свою справу і тепер в "природніх умовах" і навпроти нелояльних очей і серед незручних питань президент почувається дискомфортно знервовано, іноді (хоча я до такого ставлення вже, здається, почав звикати) - грубо, а виглядає забронзовіло, все більше нагадуючи чи то генсека, чи то Трампа", - підкреслив Ткач.

Він зазначив: "Після мого питання президент, здавалося, загубився настільки, що хаотично намагався вхопити якусь зі своїх думок. Згадав чомусь візит держсекретаря США. Вирішив, чомусь, що в ковід і під час війни мене як журналіста даремно цікавить де президент країни святкував День народження і з яким олігархом найбільше пов‘язаний. Причому особисто голова держави навіть не помітив що саме святкування президентом дня народження під час карантину і війни більш недоречне, ніж цікавість до цього факту журналістів"

Ткач вважає, що відчуття того, що Зеленський надто хороший для негативних питань, президент демонстрував усім своїм виглядом і поведінкою.

"Заслужений журналіст України Птушкін (якого президент нагородив минулого року) чомусь не прийшов, Дмитро Гордон задав таку високу планку догодливості, що здавалося на менше президент вже не погодиться.

Характер відповідей на питання про другий термін може свідчити про те що президент вже думками на третьому, хоча фізично все ще перебуває в очікуванні того моменту коли доречно буде повідомити суспільству що 5 років виявилися меншими за ті які були на упаковці", - підкреслив журналіст.

Він продовжив: "Взагалі, я очікував що президент буде відповідати "а от ми Медведчука" на кожне запитання, але по факту на відсотків на 30. Що вже непогано".

"Озираючись на два роки президентства, чи не здається вам що президент перетворився з наймолодшого і здавалося б прогресивного в одного з найбільш закритих українських президентів? Прес-конференції раз на рік. Підійти до на публічних заходах щоб поставити запитання фактично неможливо без опору прес-секретарки. Інтерв’ю здебільшого лояльним і олігархічним українським телеканалам", - підсумував Ткач.

Він заявив: "Керівник офісу публічно наголошує, що українські журналісти не хвалять владу так як наприклад, в Еміратах, де відсутня свобода слова. Президент зазвичай не коментує неприємні для для себе суспільно-важливі і резонансні події (так наче їх не існує) навіть якщо вони стосуються найближчого оточення.

На моє питання чи став за два роки президент Зеленський ворогом олігархічної системи чи її частиною ображений президент знову вирішив відповісти образою. Раніше він ображав мене особисто, на минулій пресконференції образив моїх батьків, які "неправильно" мене виховали, а вчора вирішив що має право вказувати, чим мені займатися, а що не варте уваги суспільства.

Можу лише сказати, що я займався тим, чим займаюсь, ще тоді, коли президент готував шоу програми для вечірок олігархів, коли я витрачав години, тижні і місяці, відслідковуючи Грановського, Кононенка, Ахметова, Коломойського та інших, коли наздоганяв кортеж Порошенка, який таємно прилетів з Мальдів, Зеленський з Шефіром готувались до вильоту на женевське озеро вітати Коломойського з Днем Народження".

"Дякую журналісту "Української правди" Романові Кравцю за те, що запитав у президента про прослуховування мого житла", - написав Ткач.

Відповідь президента: "Я не хочу обговорювати деталі, хоча я знаю деталі цієї справи, про яку ви сказали. Мені знов не все одно. Я знаю якісь деталі. Розумієте, я не хочу зараз про це говорити. Про те, що у когось знайшли прослушку. У нас в уряді знайшли прослушку, пам’ятаєте, так? У прем’єр-міністра, різне"

Ткач сказав, що за два тижні потому "нашому водієві спалили авто. Замовників злочину і досі не знайдено".

"Скоро рік як ми живемо не розуміючи звідки загроза і хто через мою професійну діяльність готовий зайти так далеко. А президент просто не хоче обговорювати деталі, хоча знає. І просто не хоче зараз про це говорити. Про те що 23 серпня відбудеться концерт класичної музики президент хоче говорити 20 травня, а про загрози журналісту, якому протягом 10 місяців правоохоронці навіть не обстежили на прослуховуючі пристрої квартиру - ні. Добре. Незалежно від того подобається це владі чи ні. Працюємо далі", - резюмував Ткач.