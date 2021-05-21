У Польщі запобігли контрабанді з України 10 тисяч картриджів для електронних сигарет

Під час перевірки на польсько-українському пункті пропуску в Корчова (Підкарпатське воєводство) співробітники Державного податкового управління запобігли контрабанді понад 10 000 картриджів для електронних сигарет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила прессекретарка Палати податкової адміністрації в Жешуві Едіта Хабовська.

Контрабанда була виявлена ​​під час детального огляду автобуса, що в'їжджає в Польщу.

Аріс, службова собака, допомогла офіцерам знайти схованку з товарами. У схованці було понад 10 000 картриджів для електронних сигарет.

Водій автобуса був оштрафований на 1,3 тисячі злотих. Як пояснила Хабовська, незаконні товари були затримані для подальшого розслідування, яке проводить Підкарпатська митниця і податкова служба в Перемишлі.

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