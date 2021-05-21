Суд 31 травня оголосить рішення щодо апеляції Стерненка на вирок у справі про викрадення депутата райради

Одеський апеляційний суд 31 травня оголосить рішення щодо апеляції на вирок активістам Сергію Стерненку і Руслану Демчуку у справі про викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича.

"Дебати завершилися. Суд пішов до нарадчої кімнати. Рішення буде орієнтовно 31 травня о 14 годині", - написав Стерненко у своєму Телеграм-каналі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Також він закликав взяти участь в акції "Покажіть нам справедливість", яка відбудеться в суботу вдень біля будівлі Офісу президента України.

Читайте також: Одеський апеляційний суд залишив Стерненка і Демчука під цілодобовим домашнім арештом

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненко і Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

19 квітня Стерненко заявив про закриття кримінальної справи про замах на нього. "Це чіткий сигнал криміналітету і далі безкарно калічити і вбивати активістів", - зазначив активіст.