Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Відповідне рішення суд виніс у п'ятницю, розглянувши апеляції на обрання Печерським судом Києва запобіжного заходу Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд розглядав апеляційну скаргу нардепа ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.