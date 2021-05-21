Від початку доби 21 травня ворог 5 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети калібром 83 мм, втрат немає, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріл позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку цього періоду зафіксовано 5 порушень з боку російських окупантів.
Поблизу населеного пункту Новоселівка найманці двічі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.
Неподалік Пісків противник зробив обстріл з мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів.
В районі Водяного ворог вів вогонь з ручних і станкових протитанкових гранатометів, а біля селища Гнутове - з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК".