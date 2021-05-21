Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-конференції щодо реформ в Україні, організованій Німецьким фондом Маршалла в США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Стратегічно важливе значення для безпеки та стабільності всього євроатлантичного простору має Чорноморський регіон. Ми прагнемо посилити взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеці в Чорноморському регіоні й закликаємо союзників пріоритезувати Чорне море у своїй стратегії", - наголосив глава українського уряду.
Він підкреслив, що в Києві націлені на співпрацю, щоби посилити можливості Військово-морських сил, поліпшити ситуаційну обізнаність у регіоні, розширити обмін інформацією, зміцнити спроможності у сфері кіберзахисту.
Прем’єр-міністр підкреслив, що українська сторона вже веде консультації з Альянсом для узгодження подальших кроків з урахуванням отриманого у 2020 році статусу країни-партнера НАТО з розширеними можливостями. Крім того, триває поступове переведення сектору безпеки й оборони України й ЗСУ на стандарти НАТО.
"Уряд України націлений на нарощування темпів євроінтеграційних та євроатлантичних реформ. Це можливо лише з подальшою підтримкою наших надійних міжнародних партнерів",- наголосив глава уряду.