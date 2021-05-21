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Кабмін призначив в.о. керівника "Укравтодору" першого заступника голови агентства Кузькіна

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Кабмін призначив в.о. керівника "Укравтодору" першого заступника голови агентства Кузькіна
Кабінет міністрів України призначив виконуючим обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") першого заступника голови агентства Євгена Кузькіна.

Відповідне розпорядження від 21 травня 2021 року № 488-р оприлюднено на сайті уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного агентства автомобільних доріг України, виконання обов'язків глави "Укравтодору" на першого заступника голови згаданого агентства Кузькіна Євгена Юрійовича", - сказано в документі.

Як повідомлялося, 20 травня Верховна Рада призначила голову "Укравтодору" Олександра Кубракова міністром інфраструктури.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    зачет !

    я тоже заподозрил что скоро появится дорожно-строительная фирма "Кузькина Мать" Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина - Цензор.НЕТ 7642
  • Envoy
    В тему . Его маму будут часто вспоминать . Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина - Цензор.НЕТ 9096
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Від зміни місць доданків сума не змінюється !!!)))
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