Кабмін призначив в.о. керівника "Укравтодору" першого заступника голови агентства Кузькіна

Кабінет міністрів України призначив виконуючим обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") першого заступника голови агентства Євгена Кузькіна.

Відповідне розпорядження від 21 травня 2021 року № 488-р оприлюднено на сайті уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного агентства автомобільних доріг України, виконання обов'язків глави "Укравтодору" на першого заступника голови згаданого агентства Кузькіна Євгена Юрійовича", - сказано в документі.

Як повідомлялося, 20 травня Верховна Рада призначила голову "Укравтодору" Олександра Кубракова міністром інфраструктури.

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