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Групу поліцейських, які торгували наркотиками й фальсифікували кримінальні провадження, викрили у Львові, - Офіс ГПУ

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Групу поліцейських, які торгували наркотиками й фальсифікували кримінальні провадження, викрили у Львові, - Офіс ГПУ
Під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури нинішніх та колишніх співробітників поліції Львівського райуправління ГУ Нацполіції у Львівській області викрито в незаконному зберіганні, перевезенні, збуті наркотичних засобів і психотропних речовин, службовій підробці, одержанні неправомірної вигоди й притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі офісу ГПУ.

У повідомленні зазначено: "За даними слідства, заступник начальника відділу кримінальної поліції разом зі співробітниками підрозділу і спільно з колишнім правоохоронцем налагодили механізм систематичного незаконного зберігання, перевезення з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин серед наркозалежних жителів Львова.

Крім цього, для поліпшення своїх показників роботи правоохоронці фальсифікували кримінальні провадженняі штучно створювали докази обвинувачення для залучення завідомо невинних до кримінальної відповідальності.

Зокрема, вони підкуповували потенційних фігурантів, надаючи їм наркотичні засоби за визнання ними провини в нібито скоєнні кримінальних злочинів.

За місцем роботи та проживання поліцейських проведені обшуки.

Нині вже повідомлено про підозру чотирьом правоохоронцям, один із яких колишній, двох оголошено в розшук.

Досудове розслідування триває, вирішуються питання повідомлення затриманим про підозру, відсторонення їх від посад і обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, причетні до такої протиправної діяльності".

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Топ коментарі

  • Третий армагедец
    Такого просто не може бути...адже львівяни найпатріотичніші та еталонні українці, ну й на виборах голосують за схожих на них патріотів
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Таємниця Полішинеля-Менти кришують наркоту !!!)))
  • Ольга Кочурко
    Почему мы до сих пор не в Ес и Нато то с такими то потужними реформами?
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