"Удар Президента": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять обшуки у столичної влади, битву Зеленського з олігархами і відставку Степанова

У п'ятницю, 21 травня, о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, що відбувається між Віталієм Кличком і Володимиром Зеленським, яким чином президент планує виграти бій з олігархами і чи можна відправляти очільника МОЗ у відставку в розпал епідемії.