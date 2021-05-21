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"Удар Президента": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять обшуки у столичної влади, битву Зеленського з олігархами і відставку Степанова

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"Удар Президента": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять обшуки у столичної влади, битву Зеленського з олігархами і відставку Степанова
У п'ятницю, 21 травня, о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, що відбувається між Віталієм Кличком і Володимиром Зеленським, яким чином президент планує виграти бій з олігархами і чи можна відправляти очільника МОЗ у відставку в розпал епідемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гостями студії будуть:

  • Віталій Кличко, мер Києва;
  • Валентин Мондрієвський, заступник голови КМДА;
  • Володимир Бондаренко, заступник міського голови Києва, секретар Київської міської ради;
  • Вадим Мельник, голова Державної фіскальної служби України;
  • Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу";
  • Сергій Власенко, народний депутат, ВО "Батьківщина", член Комітету ВР України з питань правової політики;
  • Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";
  • Олена Шуляк, народна депутатка, "Слуга народу", заступниця голови Комітету ВР України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
  • Олег Волошин, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя";
  • Давид Сакварелідзе, заступник генерального прокурора України (2015-2016);
  • Олександр Данилюк, секретар РНБО (2019)
  • Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";
  • Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України.
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Топ коментарі

  • Привет
    Что этот шустрый называет битвой с олигархами?? Шапито с мертветчуком??
  • Привет
    Кличко как кость в горле у осла и его зеленого стада..
    Но Виталя молодец...позиций не сдает...
  • саша паламарчук
    "Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 4004
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