Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів (оновлено)
Відповідний указ №203/2021 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 14 травня 2021"Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) "(додається)", - сказано в указі.
У списку фізичних осіб, щодо яких вводяться санкції, - 674 особи. Крім ворів у законі, там є багато терористів і їхніх пособників - наприклад, Денис Пушилін, Ігор Пасічник, Сергій Аксьонов.
У списку юридичних осіб - 137 компаній, зокрема російські телекомпанії "НТВ" і "Яндекс", а також інтернет-сайти, пов'язані з терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".
Санкції включають блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші передбачені законом обмеження. Санкції були введені безстроково.
Нагадаємо, 14 травня Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти ворів у законі і кримінальних авторитетів - як українських, так і іноземних.