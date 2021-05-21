Про всяк випадок я вирішив із Козаком не спілкуватися, - Медведчук

Підозрюваний у державній зраді народний депутат від "Опозиційної платформи - за життя" Віктор Медведчук заявляє, що не буде спілкуватися з іншим підозрюваним, колегою по фракції Тарасом Козаком.

Про це Медведчук сказав журналістам по завершенню засідання Київського апеляційного суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Згідно з рішенням Печерського районного суду, було сказано, що мені не можна спілкуватися з тими особами, які будуть представлені в окремому списку, переданому мені прокуратурою. Враховуючи, що Козак – член політради нашої партії і мій друг, і людина, яка сьогодні незаконно обвинувачується, як і я, про всяк випадок, я вирішив з ним не спілкуватися, щоб мене не звинуватили у порушенні того режиму у вигляді домашнього арешту, який щодо мене застосовано, та не звинуватили у порушенні заборони на спілкування. Хоча я ще не маю документа зі списком тих осіб, з якими мені заборонено спілкування", - сказав Медведчук.

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