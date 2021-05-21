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На Чернігівщині двох патрульних затримано на хабарі 13 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

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На Чернігівщині внутрішня безпека Нацполіції затримала на хабарництві двох патрульних поліцейських

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіціі.

На Чернігівщині двох патрульних затримано на хабарі 13 тис. грн, - Нацполіція 01

Було встановлено, що окремі співробітники Управління патрульної поліції вимагали з водіїв хабарі. Задокументовано два факти вимагання за непритягнення осіб до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

Для отримання хабарів патрульні залучили посередника, який одержав у одного водія 7 тис. гривень, в іншого - 6 тис. грн і передав їх поліцейським. Фігурантів корупційних дій затримали безпосередньо після передачі їм грошей.

На Чернігівщині двох патрульних затримано на хабарі 13 тис. грн, - Нацполіція 02

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На Чернігівщині двох патрульних затримано на хабарі 13 тис. грн, - Нацполіція 03

За обома епізодами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та об'єднано в одне кримінальне провадження.

Поліцейським готується оголошення підозри та загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Наразі вони затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Топ коментарі

  • Oleksiy Tym
    вот если им реальные сроки не впаять то будет хуже, чем вообще не поймать
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Та таку дрібноту,мають сотню щодня пакувати на нари ,то через рік бодай щось зміниться !!!)))
  • Виктор Пользователь
    Це наглий наклеп. На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8831 Наша реформована поліція взяток не бере,вона бере виключно хабарі. На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8831
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