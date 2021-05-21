Близько 140 українців виявили бажання повернутися із Сектору Гази, - МЗС
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.
"Наразі майже 140 українців виявили бажання повернутися до України. Переважно це жінки і діти, які живуть у Секторі Гази", - сказав Ніколенко.
За його словами, є також звернення від декількох урядів іноземних держав вивезти і їхніх громадян.
"Відповідно, ми говоримо про міжнародний характер цієї гуманітарної місії", - додав спікер.
Ніколенко наголосив, що наразі важливо, щоб громадяни України чітко дотримувалися інструкцій посольства України в Ізраїлі з логістичних питань і орієнтувалися виключно на офіційні повідомлення. Вони та їхні родичі можуть також звертатися на "гарячу лінію" МЗС, додав спікер.
Він пояснив, що початок евакуації досі стримувало продовження бойових дій і відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду українських громадян.
"Водночас після досягнення домовленості між Ізраїлем і ХАМАС про припинення вогню сподіваємося розпочати повернення громадян України із зони конфлікту найближчим часом. Ключовим фактором і надалі залишатиметься безпека", - зазначив Ніколенко.