Росія стверджує, що почала виробництво бойових роботів

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що його країна налагодила серійне виробництво бойових роботів.

Про це він сказав, виступаючи на марафоні "Нове знання", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"З'явилися не просто експериментальні зразки. Почалося серійне виробництво бойових роботів. Роботи, яких можна показувати у фантастичних фільмах. Коли він може самостійно воювати", - стверджує Шойгу.

Він також говорить, що у збройних сил РФ є гіперзвукова зброя, якої нібито немає більше в жодної країни у світі.

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"Сьогодні "Авангарди" заступили на бойове чергування. Триває надходження. А ракета "Циркон" морського базування теж гіперзвукова. Для того, щоб досягти гіперзвуку, треба було зробити дуже-дуже багато", - сказав Шойгу.

Нагадаємо, у 2018 році в Росії розгорівся скандал через робота Бориса. Тоді на технічному форумі в Ярославлі показали робота Бориса, який нібито знає математику, вміє ходити, говорити і танцювати. Незабаром з'ясувалося, що "новітня розробка" - це насправді одягнений в костюм робота чоловік.

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