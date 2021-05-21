В окупованому Криму за звинуваченням в екстремізмі до року ув'язнення засудили громадянина України

В окупованому Криму міської "суд" Євпаторії засудив до одного року позбавлення волі громадянина України, якого звинуватили в "створенні екстремістського співтовариства"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Вироком Євпаторійського міського суду Республіки Крим за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 282.1 Кримінального кодексу Росії (створення екстремістської спільноти), засуджено студента геолого-географічного факультету одного з українських вищих навчальних закладів", - сказано в повідомленні пресслужби суду.

Згідно з версією російського слідства, як "екстремістська спільнота" виступила створена Українська група в соціальній мережі, присвячена відновленню суверенітету України в Криму.

"Встановлено, що в 2018 році громадянин України Д. створив у соціальній мережі групу, розробив статут, структуру, символіку екстремістської спільноти з метою повернення Республіки Крим і Севастополя під юрисдикцію України, активно вербував його членів серед жителів Кримського півострова, закликав до вчинення протиправних дій. При відвідуванні в 2020 році Республіки Крим Д. виявили і затримали співробітники ФСБ, які вже знали про його злочинну діяльність", - стверджують у суді.

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Також у повідомленні зазначається, що засуджений ними громадянин України нібито свою провину визнав і заявив про "помилковість своїх переконань".

"Громадянин Д. вину визнав повністю, розкаявся у скоєному, при цьому пояснив, що злочин скоїв, оскільки потрапив під вплив групи українських студентів з радикально-націоналістичними переконаннями, а також пропаганди українських засобів масової інформації", - сказано в повідомленні.

Ім'я та прізвище не вказані в повідомленні суду. Незалежні коментарі засудженого громадянина України або його захисту відсутні.

У вересні минулого року Крим.Реалії повідомляли, що в Криму співробітниками ФСБ було затримано за звинуваченням в екстремізмі 22-річного жителя Одеси. За непідтвердженою інформацією йшлося про Олександра Долженкова. Крим.Реалії також зверталися за коментарем до рідних Долженкова із затримання в Криму, але вони тоді відмовилися спілкуватися. Разом із цим у Києві відкрили кримінальне провадження проти співробітників ФСБ Росії через затримання жителя Одеси. Олександр Долженков - геолог за освітою, випускник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.