У законодавчій роботі, необхідній для отримання траншу МВФ, є значний прогрес, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначає значний прогрес у законодавчій роботі, необхідній для отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу і траншу від МВФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Телеграмі за результатами наради 21 травня.

"Досягли значного прогресу в законодавчій роботі, необхідній для отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу і траншу від Міжнародного валютного фонду", - зазначив глава уряду.

За його словами, Верховна Рада останнім часом підтримала в першому читанні 12 законопроєктів, а ще 3 важливі проєкти законів вже отримали позитивні відгуки комітетів до другого читання і найближчим часом будуть винесені в зал парламенту.

Читайте також: Шмигаль: звільнення Коболєва не вплинуло на переговори з МВФ

Шмигаль зазначив, що на нинішній нараді за участю представників уряду, присвяченому підготовці всіх необхідних документів, дав доручення посилити роботу з парламентськими комітетами.

"Продовжуємо активну співпрацю з Верховною Радою для того, щоб якомога швидше прийняти всі необхідні закони для успіху України", - підкреслив він.