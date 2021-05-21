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У законодавчій роботі, необхідній для отримання траншу МВФ, є значний прогрес, - Шмигаль

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У законодавчій роботі, необхідній для отримання траншу МВФ, є значний прогрес, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначає значний прогрес у законодавчій роботі, необхідній для отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу і траншу від МВФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Телеграмі за результатами наради 21 травня.

"Досягли значного прогресу в законодавчій роботі, необхідній для отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу і траншу від Міжнародного валютного фонду", - зазначив глава уряду.

За його словами, Верховна Рада останнім часом підтримала в першому читанні 12 законопроєктів, а ще 3 важливі проєкти законів вже отримали позитивні відгуки комітетів до другого читання і найближчим часом будуть винесені в зал парламенту.

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Шмигаль зазначив, що на нинішній нараді за участю представників уряду, присвяченому підготовці всіх необхідних документів, дав доручення посилити роботу з парламентськими комітетами.

"Продовжуємо активну співпрацю з Верховною Радою для того, щоб якомога швидше прийняти всі необхідні закони для успіху України", - підкреслив він.

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Топ коментарі

  • сепаратизму смерть
    Подождите, я помню как Зебил вещал с помостков, что Порох мечется с протянутой рукой по миру, и нужно МВФ гнать поганой метлой из Украины - это мол единственная возможность выжить?!
    Как же так?! Что пошло не так то?! В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5031 В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 310
  • Герхард
    Вот в МВФ прям спать не могут пока тебе отопление не подорожает. В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4112
    Вот прямо это основное их желание и требование.

    Пофиг на НБУ, пофиг на НАБУ, пофиг на Нафтогаз, пофиг на ручное законодательство и коррупцию прямо в ОП Зеленского. Главное, шоб отопление дороже стало.
  • Герхард
    И так уже 2 года. В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8463 ЗЕбанарии какие-то сдвиги, какие-то цедуки принимают, какие-то прогнозы делают.

    Но на горизонте вместо транша МВФ по-прежнему большая такая смачная фига.

    Наверное потому, что в МВФ не зебилы сидят и уринотерапия от ЗЕ им не заходит.
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