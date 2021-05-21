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Міністерство розвитку економіки, торгівлі і с/г перейменували на Мінекономіки

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Міністерство розвитку економіки, торгівлі і с/г перейменували на Мінекономіки
Кабінет міністрів перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства на Міністерство економіки.

Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю. Про це свідчить постанова Кабміну №504 від 21 травня 2021 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перейменувати Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства на Мінекономіки", - сказано в документі.

На урядовому порталі також оприлюднено розпорядження про звільнення Олексія Любченка з посади голови Державної податкової служби.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 травня призначила Любченка на посаду міністра економіки.

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Потужно! Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики - Цензор.НЕТ 7099
  • IN UA 7395a7cc
    Ну наконец-то мы дождались реальных экономических реформ.
    Пристегните ремни, потому что Украину ждет небывалый экономический взлет.
  • vitaliymkua
    Министерство развития экономики, торговли и с/г переименовали в Минэкономики - Цензор.НЕТ 8547
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