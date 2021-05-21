Міністерство розвитку економіки, торгівлі і с/г перейменували на Мінекономіки
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Кабінет міністрів перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства на Міністерство економіки.
Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю. Про це свідчить постанова Кабміну №504 від 21 травня 2021 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Перейменувати Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства на Мінекономіки", - сказано в документі.
На урядовому порталі також оприлюднено розпорядження про звільнення Олексія Любченка з посади голови Державної податкової служби.
Як повідомлялося, Верховна Рада 20 травня призначила Любченка на посаду міністра економіки.