Міністерство розвитку економіки, торгівлі і с/г перейменували на Мінекономіки

Кабінет міністрів перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства на Міністерство економіки.

Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю. Про це свідчить постанова Кабміну №504 від 21 травня 2021 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перейменувати Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства на Мінекономіки", - сказано в документі.

На урядовому порталі також оприлюднено розпорядження про звільнення Олексія Любченка з посади голови Державної податкової служби.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 травня призначила Любченка на посаду міністра економіки.

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