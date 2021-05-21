Під час пандемії померли вдвічі-тричі більше людей, ніж показує статистика смертності від COVID-19, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що під час пандемії коронавірусу померли вдвічі чи тричі більше людей, ніж показує статистика під час підрахунку летальних випадків у заражених COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загальна кількість летальних випадків щонайменше вдвічі-тричі вища, ніж офіційно повідомлялося", - заявила на відеоконференції помічниця генерального директора ВООЗ із питань даних та аналітики Саміра Асма.

"Тож, я думаю, точно можна говорити приблизно про 6-8 млн смертей", - сказала вона у відповідь на запитання про масштаби надлишкової смертності під час пандемії.

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Згідно з офіційними даними, з початку пандемії COVID-19 від наслідків зараження інфекцією померли понад 3,4 млн осіб. Однак доповідь ВООЗ зі світової статистики у сфері охорони здоров'я зазначає, що надлишкова смертність від пандемії у світі виявилася ще вищою: частина смертей припала на людей, які на тлі пандемії не отримали необхідного лікування проти інших захворювань. Також частина померлих не проходила тестування на наявність COVID-19, хоча була заражена, а в інших випадках країни не повідомляли точної статистики.

За словами Асми, ВООЗ продовжує співпрацювати з різними країнами, "щоб з'ясувати точну кількість людей, що стали жертвами пандемії, і щоб краще підготуватися до наступної надзвичайної ситуації".