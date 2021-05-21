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США і ЄС закликали Україну забезпечити тимчасову, але істотну роль незалежних експертів в НАБУ, ВРЮ і ВККС

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США і ЄС закликали Україну забезпечити тимчасову, але істотну роль незалежних експертів в НАБУ, ВРЮ і ВККС
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і заступник глави Офісу президента України Андрій Смирнов обговорили з представниками США і Європейського Союзу реформування Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Національного антикорупційного бюро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбук посольства США в Україні.

"Зробити це правильно надзвичайно важливо для правосуддя в Україні. Ми продовжуємо закликати українську владу виконувати свої зобов'язання дотримуватися рекомендацій Венеціанської комісії щодо забезпечення тимчасової, але суттєвої ролі незалежних експертів у цих органах. Це здається невеликим технічним питанням, але це не так", - сказано в повідомленні.

У диппредставництві підкреслили, що незалежні експерти - єдиний спосіб захистити ці органи, що відповідають за конче необхідні судові реформи і боротьбу з корупцією, від зловмисного впливу.

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"Чому? Тому що такі експерти не мають конфлікту інтересів, переконань чи якихось завдань, що відрязняються від захисту суспільного блага", - зазначили в посольстві США.

Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Чергове нагадування зеленій плісняві ,що локшина на вуха не прокатує !!!!)))
  • Rostyslav Komarnytsky
    Це плювок. Плювок у лице Найвеличнішого реформатора. Смачний такий плювок, густий, потужний. 😊
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Реальні реформи в Україні можливі лише під наглядом західних фахівців "!! Зелена пліснява це лише імітація державної влади, тому будь-яка іх діяльність, це лише імітація державної діяльності!!!)))
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