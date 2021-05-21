США і ЄС закликали Україну забезпечити тимчасову, але істотну роль незалежних експертів в НАБУ, ВРЮ і ВККС
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбук посольства США в Україні.
"Зробити це правильно надзвичайно важливо для правосуддя в Україні. Ми продовжуємо закликати українську владу виконувати свої зобов'язання дотримуватися рекомендацій Венеціанської комісії щодо забезпечення тимчасової, але суттєвої ролі незалежних експертів у цих органах. Це здається невеликим технічним питанням, але це не так", - сказано в повідомленні.
У диппредставництві підкреслили, що незалежні експерти - єдиний спосіб захистити ці органи, що відповідають за конче необхідні судові реформи і боротьбу з корупцією, від зловмисного впливу.
"Чому? Тому що такі експерти не мають конфлікту інтересів, переконань чи якихось завдань, що відрязняються від захисту суспільного блага", - зазначили в посольстві США.