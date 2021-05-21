COVID-сертифікат у майбутньому буде дійсний для країн поза Євросоюзом, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн
1 79213
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в майбутньому цифрові сертифікати COVID стануть дійсними для країн поза Євросоюзом. Очікується, що цифрові сертифікати почнуть працювати на території ЄС у липні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося на Глобальному саміті з охорони здоров'я.
За словами фон дер Ляєн, цифрові сертифікати можуть застосовуватися і до країн поза ЄС, якщо вони нададуть відповідні дані.
"Сертифікація має визнаватися. Ми визначили критерії наразі для інших країн-членів, але має бути узгодження і з державами поза ЄС. У майбутньому він (сертифікат - ред.) може поширюватися і на інші країни при наданні відповідних даних", - сказала вона.