COVID-сертифікат у майбутньому буде дійсний для країн поза Євросоюзом, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в майбутньому цифрові сертифікати COVID стануть дійсними для країн поза Євросоюзом. Очікується, що цифрові сертифікати почнуть працювати на території ЄС у липні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося на Глобальному саміті з охорони здоров'я.

За словами фон дер Ляєн, цифрові сертифікати можуть застосовуватися і до країн поза ЄС, якщо вони нададуть відповідні дані.

"Сертифікація має визнаватися. Ми визначили критерії наразі для інших країн-членів, але має бути узгодження і з державами поза ЄС. У майбутньому він (сертифікат - ред.) може поширюватися і на інші країни при наданні відповідних даних", - сказала вона.

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