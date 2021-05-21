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Суд заарештував вора в законі на прізвисько Умка на 2 місяці без права внесення застави, - Нацполіція. ФОТО

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Вора в законі на прізвисько Умка взято під варту на 60 днів без права внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікацій Нацполіції.

Суд заарештував вора в законі на прізвисько Умка на 2 місяці без права внесення застави, - Нацполіція 01

Таке рішення сьогодні, 21 травня, ухвалив Печерський районний суд Києва. Умку взяли під варту в залі суду.

Йому інкримінують встановлення і поширення злочинного впливу в статусі вора в законі - ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    А что ж у зеленого суда не получилось гэбнявую проститутку - мертведчука усадить в клетку?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Єрмак не злодій в законі,а злодій над законом !!!))
  • Грышка Распутный 2
    А зрадника Єрмака коли арештують, хто в курсі ??? Суд арестовал вора в законе по прозвищу Умка на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7311
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