Суд заарештував вора в законі на прізвисько Умка на 2 місяці без права внесення застави, - Нацполіція. ФОТО

Вора в законі на прізвисько Умка взято під варту на 60 днів без права внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікацій Нацполіції.

Таке рішення сьогодні, 21 травня, ухвалив Печерський районний суд Києва. Умку взяли під варту в залі суду.

Йому інкримінують встановлення і поширення злочинного впливу в статусі вора в законі - ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

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