Головні новини 21 травня: санкції проти терористів і ворів у законі, закриття справи "Роттердам+"

Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти терористів і ворів у законі, справу "Роттердам+" знову закрили, генерала Назарова визнали невинним у загибелі десантників - головні новини 21 травня.

Зеленський ввів у дію санкції проти терористів і ворів у законі

У санкційному списку - 674 особи. Крім ворів у законі, там є багато терористів і їхніх пособників - наприклад Денис Пушилін, Ігор Пасічник, Сергій Аксьонов. Також санкції введено проти 137 компаній - зокрема російських ЗМІ і пов'язаних із терористами сайтів.

Санкції включають блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші передбачені законом обмеження. Їх запроваджено безстроково.

Медведчука залишили під домашнім арештом

Кум Путіна і глава політради ОПЗЖ Віктор Медведчук намагався оскаржити в апеляції рішення про свій цілодобовий домашній арешт - але суд залишив його чинним.

Біля будівлі суду зранку зібралися "тітушки", між ними і представниками патріотичних сил сталися сутички. Медведчук у цей час у залі суду стверджував, що повністю відкидає "звинувачення в проросійськості".

Після засідання Медведчук сказав журналістам, що вирішив поки не спілкуватися з іншим підозрюваним у цій справі - нардепом ОПЗЖ Тарасом Козаком.

Справу "Роттердам+" закрили

Це сталося вже вчетверте. Рішення ухвалила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, причина закриття - відсутність складу злочину. Національне антикорупційне бюро обіцяє його оскаржити.

Голова ЦПК Віталій Шабунін трактує те, що трапилося, так: "Татаров закрив справу "Роттердам+", про яку Зеленський питав Порошенка на стадіоні".

Генерала Назарова визнано не винним у загибелі 40 десантників

Верховний Суд визнав генерала Назарова не винним у загибелі десантників у збитому над Луганськом у 2014 році Іл-76. Його звинувачували у злочинній недбалості - за версією прокуратури, Назаров, який обіймав тоді посаду начальника штабу АТО, повинен був передбачити ризик того, що літак зіб'ють. Рішення суду поставило крапку в цьому процесі.

Білоруський слід у справі Семенченка

Підозрюваний у створенні незаконного збройного формування екснардеп Семен Семенченко розповів, що хотів займатися підготовкою білоруських опозиціонерів на випадок можливого російського вторгнення (за його словами, не використовуючи при цьому зброї). Він стверджує, що діяв з відома і при схваленні Головного управління розвідки Міноборони.

Звинувачення проти себе Семенченко пов'язує із запитом КДБ Білорусі - документ, що підтверджує існування такого запиту, є в розпорядженні редакції Цензор.НЕТ.

Програш "МіГа" "Укроборонпрому" і "бойові роботи"

Міністр оборони Росії Шойгу розповів, що його країна нібито налагодила серійне виробництво бойових роботів із штучним інтелектом. Самих роботів при цьому не показали - доводиться вірити або не вірити його словам. Втім, якщо і показали б, місце для сумнівів все одно залишалося б. Декілька років тому росіяни продемонстрували на технічній виставці "робота", який виявився одягненим у костюм чоловіком.

Тим часом у реальності, а не на словах російська літакобудівна компанія "МіГ" програла суд "Укроборонпрому". Україна за укладеним у 2013 році контрактом повинна була поставити росіянам продукцію військового призначення, але не зробила цього через початок агресії РФ. Суд визнав, що повертати "МіГу" гроші за замовлення ми не повинні.

В ОП відповіли на критику вишиванки Зеленського

Хвилю обурення, яке викликало фото президентського подружжя у вишитому одязі (вбрання Зеленського назвали "косовороткою") в Офісі президента вважають "невмотивованим злісним хейтом". Радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що українська культура значно багатша, ніж, за його словами, "зашорені і виховані ще за радянськими лекалами уявлення про неї".