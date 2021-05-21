За фактом поставок в окупований Крим обладнання фірми Siеmens розпочато кримінальне провадження, - прокуратура АРК

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного постачання на тимчасово окуповану територію Криму обладнання виробництва Siemens AG і Grundfos AG.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим.

"Прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного постачання на тимчасово окуповану територію АР Крим обладнання для функціонування водних споруд виробництва європейських компаній Siemens AG і Grundfos AG (по ч.1 ст. 332-1 Кримінального кодексу України)", - сказано в повідомленні.

Як зазначають у прокуратурі, ці протиправні дії були вчинені з використанням суб'єктів господарювання РФ і в обхід санкційних заборон Європейського Союзу.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що німецька компанія Siemens поставила обладнання в окупований Крим для викачування води в басейні річки Зуя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині почали розслідування проти трьох співробітників Siemens через поставки турбін в окупований Крим