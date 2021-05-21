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Милованова включено до складу наглядової ради "Укроборонпрому", Горбуліна виключили, - указ Зеленського

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Милованова включено до складу наглядової ради "Укроборонпрому", Горбуліна виключили, - указ Зеленського
Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" радника голови Офісу президента Тимофія Милованова, колишнього члена наглядової ради банку "Січ" Олександра Носова і директора АТ "Геліос" Ростислава Шурму, а також виключив зі складу наглядової ради першого віцепрезидента Національної академії наук України Володимира Горбуліна.

Відповідні укази №208 і №209 оприлюднено на сайті президента в п'ятницю ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також Зеленський скасував дії указів №734, №747, №23, №242 і №424 від 2019 і 2020 років відповідно.

Укази набирають сили від дня опублікування.

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Топ коментарі

  • Andriy Zlochevskiy
    Мінус профі, плюс дебіл
  • Vovcheg Zak
    логічно. тільки клоуни і долбіоби. Горбулін явно не з таких
  • Maksim Perepelitca
    Милованов включен в состав набсовета "Укроборонпрома", Горбулина исключили, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 1632.
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