Милованова включено до складу наглядової ради "Укроборонпрому", Горбуліна виключили, - указ Зеленського
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Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" радника голови Офісу президента Тимофія Милованова, колишнього члена наглядової ради банку "Січ" Олександра Носова і директора АТ "Геліос" Ростислава Шурму, а також виключив зі складу наглядової ради першого віцепрезидента Національної академії наук України Володимира Горбуліна.
Відповідні укази №208 і №209 оприлюднено на сайті президента в п'ятницю ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ.
Також Зеленський скасував дії указів №734, №747, №23, №242 і №424 від 2019 і 2020 років відповідно.
Укази набирають сили від дня опублікування.