Милованова включено до складу наглядової ради "Укроборонпрому", Горбуліна виключили, - указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" радника голови Офісу президента Тимофія Милованова, колишнього члена наглядової ради банку "Січ" Олександра Носова і директора АТ "Геліос" Ростислава Шурму, а також виключив зі складу наглядової ради першого віцепрезидента Національної академії наук України Володимира Горбуліна.