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Трьох українських воїнів поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Луганського, - пресцентр ОС

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Трьох українських воїнів поранено внаслідок ворожого обстрілу в районі Луганського, - пресцентр ОС
Сьогодні, 21 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, у смузі відповідальності ОТУ "Північ", внаслідок обстрілу озброєними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Луганське, три військовослужбовці ЗСУ зазнали поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я українських захисників - задовільний.

Зазначається, що на обстріли противника наші військові відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працюють посадові особи військової частини і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.

Читайте також: Від початку доби 21 травня ворог 5 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети калібром 83 мм, втрат немає, - штаб ООС

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Швидкого одужання нашим захисикам.
  • Русский Алкаш
    ты же слышал вчера: за ответы на вопросов журналистов убивают по 100 человек, а от комментариев Президента Украины вообще по 300. Так что Бубочка вчера 100 человек спас и вообще, за 730 дней каденции Бубочка сохранил жизни 7300 человек.
    Его подвиг никто не оценил и Зеленский из-за этого сам себе удлинил президентскую цепь на 2 звена.
  • mrSmith
    А оно молчит...
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