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"Слуга народу" Арахамія розповів, як до приходу в політику давав хабарі чиновникам

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"Слуга народу" Арахамія розповів, як до приходу в політику давав хабарі чиновникам
Голова фракції СН розповів про свій досвід будівництва бізнес-центру у столиці. Він стверджує, що без хабарів отримати дозвіл на будівництво неможливо.

Про це Арахамія розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я будував у Києві бізнес-центр, я особисто приходив отримувати якісь папери, мені весь час говорили: піди спочатку ось туди, он до тих юристів. Заплати цим юристам гонорар, який ... Скільки юрист коштує? Ну, умовно? Ну, дві тисячі доларів. Піди, якщо у тебе великий будинок - заплати 50 тис. доларів. Ми що, не розуміємо всі один одного, чи що?" - емоційно заявив Арахамія під час дискусії.

"Я ж бізнесменом був, я ж прекрасно розумію, як це все працює", - додав він.

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На запитання представників столичної влади про те, коли саме він давав хабарі і чи не вважає, що має за це відповісти, Арахамія відповів: "Я як бізнесмен - так, я вам поясню. А що тут соромитися - будь-який, будь-який бізнесмен, який хоче побудувати, якщо не дасть грошей - ніколи в цій країні не побудує".

"Людина намагається побудувати корівник - смердючий корівник десь, блін, у селі! З нього бере 20 тис. доларів якесь ДАБІ, яке ми намагаємося знищити. А у вас у Києві - це просто страшні цифри. 5 доларів квадратний метр, 7 доларів квадратний метр", - продовжив він.

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Топ коментарі

  • Mascha Schvidko
    А после прихода в политику стал брать ?
  • Amber
    У Зеленского маленький выбор будущего 😏
    Либо сохранение власти любыми методами, либо тюрьма -
    это я к тому , что вчера Зеоманский сообщил своему узкому кругу( Шефир , Тимошенко и прочим зебобикам)
    что пойдёт на второй президенский срок 😡
  • Володимир Сливка
    Напомните,что грозит тому кто дает взятку?Я не говорю про тех кто взятку взял,ведь они всегда выше закона и им за это ничего не грозит.Так почему предлагавший взятку еще на свободе?Или его еще зfщищает отмененная не приокновенность ?
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