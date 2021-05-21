Новини • Агресія Росії проти України

НАТО готове допомогти Україні забезпечити власну безпеку, - заступниця генсека Браже

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НАТО готове допомогти Україні забезпечити власну безпеку, - заступниця генсека Браже
Усі держави-члени НАТО готові допомогти Україні підтримувати власну безпеку.

Про це заявила заступниця генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії Байба Браже під час виступу на онлайн-конференції, організованій Інститутом Гадсона у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відданість спільному стримуванню та обороні для допомоги Україні й партнерам - величезна. Приємно бачити, наскільки об’єднаний Альянс з цього приводу", - сказала Браже.

Вона додала, що НАТО багато навчилося та вдосконалило у своїй роботі з часу початку російської агресії проти України у 2014-му році.

"Отриманий досвід й те, що НАТО зробило з 2014-го року, допомогло у плані оцінки загроз та досягнення більш об’єднаного розуміння серед союзників, а це служить основою для спільних дій", - розповіла Браже.

За її словами, "ідеальних організацій не буває, але Альянс почувається добре". "Завдання нині - підготуватися до майбутнього. Якщо подумати про зміни, які штучний інтелект та великі дані несуть не лише для військової складової, але й для розвідувальної, комунікаційної та інших, - це велика мета, яке потребує підготовки", - зазначила Браже.

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Топ коментарі

  • Александр Александр 66da010f
    А НАТО не насторожил внешний вид нашего главнокомандующего? В косоворотке, будёновке и лаптях поверх портянок....
  • NonCFist
    "... НАТО сделало с 2014 года, помогло в плане оценки угроз..." - Резкие вы. Стремительны как домкрат... Тормоза всратые!
  • Eugeniusz 1
    Пока КГБэшная подстилка Меркель не сдохнет, кина не будет!
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