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Разумков: питання про "Північний потік-2" має бути на порядку денному у всіх гілках влади

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Разумков: питання про "Північний потік-2" має бути на порядку денному у всіх гілках влади
Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що питання про "Північний потік 2" має бути на порядку денному у всіх гілках влади

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

"Ми повинні зробити так, щоб "Північний потік-2" не був добудований. Це першочергове завдання, яке стоїть перед українськими політиками", - цитує пресслужба слова Разумкова, сказані в ефірі одного з телеканалів.

Разумков зазначив, що Рада оперативно проголосувала за звернення до Конгресу США щодо санкцій проти учасників будівництва газопроводу "Північний потік 2".

"Не відкладаючи це питання на потім, парламент проголосував за відповідне звернення. Оскільки в країні гостро стоїть питання національної економічної безпеки", - підкреслив він.

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Топ коментарі

  • Mascha Schvidko
    Где ж ты раньше был... (с) Разумков: вопрос о "Северном потоке-2" должен быть на повестке дня во всех ветвях власти - Цензор.НЕТ 1448
  • Женя Женечкаикатюша
    Фаза "Принятие" ещё не наступила? Странно. Пора уже думать как жить без транзита.
  • Володимир Сливка
    Разумков или зарозумков.Сидите гады на транзитной трубе и за 30-ть лет и палец о палец не ударили в области расширения добычи украинского газа хотя за это время мы могли наполнить с избытком трубы проходящие через Украину и кацапии не было бы смысла в северном потоке-2 а Украина получала бы доход от газа и от налогов от тех кто и сейчас их платит сидя на транзитной трубе,и получала бы гораздо больше прибыли чем ожидаемый убыток от транзита в 6 миллиардов баксов.
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