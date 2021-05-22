Президента Нацакадемії аграрних наук України підозрюють в одержанні ще одного хабара, - Офіс генпрокурора

Президент Національної академії аграрних наук (НААН) України, використовуючи службове становище, вимагав 4 млн грн за незвільнення керівника держпідприємства, яке входить в структуру академії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, президент НААН України, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, вимагав 4 млн грн неправомірної вигоди за незвільнення керівника держпідприємства, яке входить до структури академії, та неперешкоджання проведенню господарської діяльності.

Раніше йому також було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у виді позашляховика за сприяння у призначенні на посаду директора держпідприємства, що входить до структури НААН України, неперешкоджання укладанню у подальшому договорів про спільну діяльність між цим держпідприємством та конкретними суб’єктами господарської діяльності. Крім цього, за винагороду він мав включити заздалегідь визначену особу до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і членів-кореспондентів НААН України та подальшу передачу відповідних матеріалів на розгляд Президії академії наук", – зазначили в повідомленні.

Учора за цим епізодом фігуранту справи Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід - заставу в розмірі 1,3 млн грн.

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