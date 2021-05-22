У Німеччині затримали покупця компонентів для російської ракетної програми, - Spiegel

За даними журналу Spiegel, в Німеччині відкрито кримінальну справу про ймовірні спроби таємно поставити в РФ прецизійні верстати, необхідні для виробництва ракет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Один із підозрюваних, пов'язаних зі справою, - підприємець Олександр С. Генпрокуратура ФРН 18 травня повідомила про його затримання в Лейпцигу. Його підозрюють у порушеннях закону, що регулює зовнішньоекономічні відносини. За версією прокуратури, Олександр С. керує торговою компанією з офісом у Саксонії і пов'язаний з підприємством у Росії, до якого має стосунок одна з російських спецслужб. Передбачається, що це підприємство діяло як посередник, який купував особливо цінні верстати і передавав їх оборонному підприємству в Росії.

Ще одного фігуранта справи слідчі називають Сергієм К. Журнал пише, що саме він, як вважається, "отримав замовлення таємно дістати прецизійні верстати для ракетної програми Путіна". У Німеччині, за версією слідства, він встановив контакти з декількома підприємствами і постачальниками, зокрема, з фірмою в Аугсбургу і з уже затриманим Олександром С., його місце перебування не уточнюється.

За інформацією журналу, Сергій К. підтримував контакти з цього питання зі співробітником російських спецслужб.

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Поки не зрозуміло, де перебувають товари, які планувалося поставити в Росію. У статті зазначається, що фігуранти справи отримали дозвіл на вивезення в Росію газових турбін, які не мають військового призначення.

Однак насправді, за версією слідства, відправити в РФ планувалося саме верстати. "Насправді високопотужні верстати з Баварії призначалися, за даними німецьких слідчих, для ОКБ "Новатор" з Єкатеринбурга", - пише журнал.

ОКБ "Новатор" з 2002 року входить до складу АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

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