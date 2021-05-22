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"Мені соромно за підхід Німеччини до "Північного потоку-2", - міністр оборони Латвії Пабрікс

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"Мені соромно за підхід Німеччини до "Північного потоку-2", - міністр оборони Латвії Пабрікс
Віцепрем'єр і міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс розкритикував ставлення влади Німеччини до проєкту "Північний потік-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Політика, заснована на цінностях ... Мені соромно за підхід Німеччини до Nord Stream II. Потім ці ж політики сперечаються про біженців та інші "моральні" проблеми і намагаються читати лекції іншим в Європі", - написав Пабрікс на своїй сторінці в твіттері.

Нагадуємо, раніше побоюючись погіршень відносин з Німеччиною, влада США виключила з списку санкцій компанію-оператора газопроводу і його керівництво.

Також читайте: США ввели санкції проти російських організацій і суден, які будують газопровід "Північний потік-2"

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Топ коментарі

  • Igor Wind
    Германия просто мечтает об украинских беженцах - мусульмане работать не хотят, а кто то должен собирать спаржу и клубнику. Поэтому путлеру заказаны беженцы (война).
    А сирийские уже вышли из моды - сидят на пособии и громко орут Алла, я в бар!
  • Vadim Izumov
    Украина торгует с **********, дипотношения не разорваны, торгует с Белоруссией ( возит вертолеты например и козака ) . Так зачем немцам париться ?
  • dmtresku emil
    А получать дотации из немецкого бюджета не стыдно?
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