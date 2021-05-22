"Мені соромно за підхід Німеччини до "Північного потоку-2", - міністр оборони Латвії Пабрікс
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Віцепрем'єр і міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс розкритикував ставлення влади Німеччини до проєкту "Північний потік-2".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
"Політика, заснована на цінностях ... Мені соромно за підхід Німеччини до Nord Stream II. Потім ці ж політики сперечаються про біженців та інші "моральні" проблеми і намагаються читати лекції іншим в Європі", - написав Пабрікс на своїй сторінці в твіттері.
Нагадуємо, раніше побоюючись погіршень відносин з Німеччиною, влада США виключила з списку санкцій компанію-оператора газопроводу і його керівництво.